Romina de Gran Hermano habría visitado la Quinta de Olivos en plena cuarentena

Gran Hermano sigue con un clima súper picante y cada vez falta menos para la gran final. En medio del ingreso de los familiares de los participantes, y luego de la decepción de Romina Uhrig al ver entrar a su sobrino y no a sus hijas, las críticas contra la ex diputada empezaron a crecer en las redes sociales, que no pasa su mejor momento de popularidad. Por si fuera poco, unas fotos podrían hacerla quedar aún peor.