Romina de Gran Hermano reveló toda la verdad de su divorcio

La ex dipuyada de Moreno confesó que "no entendía" por qué se había separado.

Durante todos los meses que lleva Romina en la casa de Gran Hermano se especuló mucho sobre cuál era su situación con Walter Festa , el ex intendente de Moreno y padre de sus tres hijas, Mía, Nina y Felicitas . La ex diputada no había dado demasiados detalles sobre su estado civil, aunque se presentó como separada.

Romina contó como fue su divorcio.mp4 En una charla íntima con la mamá de la Tora y el papá de Nacho, romina reveló cómo fue su divorcio.

Lo cierto es que Romina reveló que estuvo muchos años casada con Festa y cree que ahora debería estar divorciada, ya que un tiempo antes de entrar a la casa se habían separado. Ella le propuso hacer los papeles de divorcio, pero “él me decía: 'Bueno, esperemos'. No se quería divorciar. Entonces, yo le dije: 'No, ya está, si nos separamos, nos separamos'", reveló la "hermanita".

Festa le preguntó si quería entrar a Gran Hermano divorciada. “Yo un día le dije: 'Hagamos el divorcio'. Lo empezó a hacer y no hace falta que yo firme nada. Hoy en día con que uno quiera el divorcio, ya está, no hace falta que el otro firme, ni nada", explicó.

"Él empezó a hacer el tema del divorcio con su abogado. Me acuerdo que me pidió el acta de las nenas, la partida de nacimiento y el acta de casamiento”, aclaró la ex diputada.

Cauta, la mamá de la Tora le preguntó: "¿vos viste los papeles que él firmó y todo?". Romina todavía no los vio. “Yo después le pregunté: '¿Cómo viene?’. Y me dijo: 'Ya está, ya hice todo. Ahora estoy esperando’. A mí me tiene que llegar una notificación, pero todavía no me llegó nada, pero sí, ya lo hizo", fue su respuesta.

Sorprendido, Rodolfo le confesó que "yo vi tan buen rollo con el video... pensé que estaban casados". Con total sinceridad, Romina le dijo "es que a mí misma me sorprendió, porque cuando nos separamos con Walter, él se fue de casa. No nos separamos de buena manera, no terminaron bien las cosas. Se terminó yendo en la madrugada de casa".

Romina revleó cómo fue su divorcio.jpg La ex dipuyada de Moreno confesó que "no entendía" por qué se había separado.

Y continuó explicando que "ya hacía como 10 días que no nos hablábamos por una cosa que no me gustó y él en vez de decir: 'Bueno, gordi, disculpa, me equivoqué', se enojó peor y se terminó yendo esa noche de casa”.

Luego de esa partida abrupta, las cosas se pusieron más difíciles. “Me había bloqueado del teléfono, no tenía forma de hablar con él, teníamos a las nenas, no me hablaba. No bajaba del auto, quería que Marita le dé a las nenas, no me quería ver", recordó Romina.

El mutismo de Festa la confundía más todavía. “No entendía nada, en ese momento pensaba: '¿Qqé le hice?'”, se sinceró, visiblemente conmovida. “Así pasaron los días, un día llega y voy yo hasta el auto, y le digo: '¿Podemos hablar?’..." se llegó a escuchar antes de que Gran Hermano cortara la trasmisión de Pluto TV dejando a los televidentes con la duda sobre los resultados de esa charla.

Romina aún no vio los papeles de divorcio firmados. Dejó todo en manos de su ex marido, que desde el afuera la apoya como si aún estuvieran juntos. Así que parte del misterio fue desvelado, pero todavía no se sabe con claridad si están divorciados o habrá reconciliación cuando ella deje Gran Hermano, porque más de una vez le confesó a Julieta que había momentos en los que extrañaba mucho a su ex.