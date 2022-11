Romina de Gran Hermano saltó con todo contra Alfa tras su acoso a Coti

“Tengo un desodorante de 10 cm de circunferencia. Mirá Coti, mirá”, le habría dicho Alfa a su compañera, en un más que desagradable “chiste” según explicaría él después.

Tras lo sucedido, Gran Hermano decidió intervenir y fue tan dura la sanción que lo mandaron directamente a placa a Walter, a pesar de que por primera vez había zafado de estar en esa situación.

Además del castigo que sufrió dentro del juego, la que saltó fue Romina, quien era una de las más cercanas al hombre de 60 años dentro de la casa, con quien mantuvo una charla seria al respecto. A pesar de que ella lo bancó, fue tajante con su postura y se la dejó en claro:

“Hay cosas que van a molestar y no se pueden decir. Y más vos porque sos hombre, es peor todavía. Es fácil, no hagas esos chistes a una mujer y listo. Yo sé que te sentís mal y todo, pero bueno”, le dijo la ex diputada.

Alfa hasta lloró por lo sucedido, pero se disculpó con Coti, y la hermanita aceptó la redención, por lo que parece que el mal trago pasó, o al menos por un rato.