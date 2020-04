"Se encontró a una persona que hacía trabajos de albañilería, que estaba guardando las herramientas y nos hizo saber que había pasado personal del municipio que lo había notificado de que no estaba habilitado para hacer tareas", aseguró el comisario Javier Ayala, en comunicación con LMN.

Según dijo Ayala, el hombre contaba con el permiso de circulación pero no con el permiso para realizar las tareas en la obra, ya que todavía no está dentro de las actividades exceptuadas en el marco del aislamiento social obligatorio dispuesto a nivel nacional.

iglesia evangelica confluencia

"Se le notificó que no puede estar trabajando en una obra en construcción y que debe gestionar el permiso. El personal policial no le hizo multa, desconocemos si le hizo el municipio", agregó Ayala. Respecto a la dueña del terreno donde se lleva adelante la construcción, una pastora que vive al lado, el comisario aseguró que "se intentó ubicarla, pero no estaba en el lugar".

La polémica en este lugar es de larga data. En diciembre pasado, vecinos y vecinas del barrio denunciaron que se había retomado la obra de la iglesia evangélica, que había sido frenada en septiembre del 2018 por no tener permiso. Si bien los planos eran para hacer dos viviendas, descubrieron que estaban levantando un templo, lo que iba en contra de la ordenanza municipal que estipula que no se pueden hacer edificaciones de grandes dimensiones en esa zona.

El vecindario presentó notas de reclamo ante el municipio y el Cordineu, que regula los terrenos de esa zona, pero no obtuvieron respuestas durante este tiempo. Ahora, advirtieron que la obra seguía avanzando a pesar de la cuarentena obligatoria.

