Rompió la vidriera y entró a robar a una heladería

En el lugar del hecho, el ladrón no encontró nada de valor. Solo había 300 pesos que habían quedado de la propina de los empleados. Creen que fue lo único que alcanzó a llevarse. Pero lo que más lamenta el comerciante es la rotura del vidrio. Es que esta es la segunda vez que le rompen el vidrio. "Hace dos meses me salió 44 mil pesos cambiarlo", se lamentó Miguel, el dueño del comercio, quien señaló que sufrieron tres hechos de inseguridad en el comercio en los últimos dos meses.

"Entra todo agachado, había unos globos por Halloween, la alarma no lo toma, recorrió atrás de la caja. Ahí tenemos unas puertas metálicas cerradas con candado. No sé si intentó abrirlas. Revolvió todo, abrió la caja registradora que no tenía dinero adentro. No hemos detectado que nos haya sacado nada de valor", contó el dueño de la heladería.

Robo en Elordi y Jujuy.mp4

Ante la reiteración de hechos delictivos, los cuales sufren a diario muchos comerciantes neuquinos, Miguel dijo que está tratando de juntarse con otros damnificados para tratar de exigir respuestas en conjunto. "Estamos viendo de juntarnos con otros comerciantes para ver qué solución podemos encontrar. La justicia no ayuda; la policía no alcanza".