Rosario: un niño de 6 años fue baleado cerca de una escuela

Sin embargo, el hombre afirmó que fue un disparo al azar y que no iba dirigido hacia él. "Estoy desconcertado, no sé qué pudo haber sucedido", declaró Diego en el programa Telenoche Rosario, y agregó: "Dejen de meterse con los niños. No se metan con los chicos que no tienen nada que ver".

Mientras tanto, los agentes policiales realizaron una persecución por varias cuadras y lograron detener a un hombre en las cercanías de Valle Hermoso al 1800, en el barrio La Cerámica, quien se presume habría estado involucrado en el tiroteo.

En respuesta a este incidente, el sindicato de docentes Amsafe Rosario convocó a un paro para el miércoles. Según informaron sus representantes, el paro se llevará a cabo de 10 a 15 horas, y también se ha convocado a una movilización hacia el Ministerio de Trabajo.

"La situación no deja de empeorar. El tiroteo que hirió a un niño de primer grado en la escuela 1319 es un salto en una realidad que ya no se puede soportar", señala el comunicado de Amsafe Rosario. Además, agrega: "Convocamos con urgencia a todos los docentes de Rosario a realizar un paro entre las 10 y las 15 horas. Nos reuniremos en la sede del Ministerio de Educación para exigir respuestas acordes a la situación".

Por último, se exige a Amsafe Provincial "que convoque a un paro en toda la provincia en defensa de las escuelas, de toda la comunidad educativa, de la escuela pública y de la vida".