El Tribunal estuvo conformado por los jueces Marcos Burgos, Laura González Vitale y Marcelo Gómez. Los acusados no estuvieron presentes durante la audiencia y sólo estuvieron la querella y los abogados defensores.

López y Abramovich fueron acusados por el abuso sexual con acceso carnal de una joven en el 2016.

El debate estuvo marcado por cambios en la investigación. Por ejemplo, la víctima manifestó que no se iba a presentar a declarar. Luego, una prima reconoció los abusos, pero involucró a una persona ligada a Abramovich y que, de manera extraña, no fue acusada por la Fiscalía porque la joven no lo denunció expresamente. Un segundo relato, aportado por una amiga de la víctima, negó un ataque sexual. Por su parte, López y Abramovich aseguraron que en la noche del 20 de noviembre de 2016 no se produjo ningún tipo de abuso en contra de las tres jóvenes mujeres.

