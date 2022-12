Rucci sobre Figueroa: "El pueblo de Neuquén le va a pasar factura"

Respecto al escenario que se viene, de cara al 2023, Rucci marcó que en el peor momento de la pandemia los representantes de los partidos nacionales “no aparecieron nunca, ni siquiera con un gesto para manifestarse sobre la situación que teníamos los petroleros”. Afirmó que eso les sirvió “de experiencia, ya que siempre hemos salido solos o junto con el MPN”.

Entrevista Rucci Política.mp4

Sostuvo que a Neuquén “han venido partidos nacionales a decirnos lo que tenemos que hacer y no saben qué hacer ellos, por ejemplo, con la inflación. No pueden arreglar nada. El gobierno anterior se endeudó en 45 mil millones de dólares y no sabemos dónde está esa plata”.

“Acá, evidentemente, el interés no es por la población de la provincia, yo quisiera verlos en el norte o en zonas carenciadas del sur o en la misma Neuquén capital para ver qué interés tienen en esa gente”, dijo y aseguró: “Vienen por las joyas de la abuela, por Vaca Muerta, cualquiera se da cuenta. Por eso yo apuesto al MPN, porque soy del partido, confío y creo que las elecciones van a ser muy buenas para nosotros, porque la gente se va a terminar dando cuenta, no hay nada que inventar, las cartas están tiradas sobre la mesa”.