Ruta 8: fuerte choque entre tres camionetas dejó heridos

Según consignó Centenario Digital, el siniestro tuvo lugar pasadas las 16 en el sector del Dique Compensador, a la altura de la Picada 12. Por allí transitaba el conductor de una Toyota Hilux, quien al parecer intentó realizar una maniobra de sobrepaso para adelantar a otro conductor -supuestamente en un sector no permitido para ello por la peligrosidad-, momento en que colisionó con una tercera camioneta -una Ford EcoSport de la empresa Calfrac- al intentar liberar el carril por el cual esta última transitaba para evitar el accidente. No obstante, no lo logró.