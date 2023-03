Sabag Montiel habló desde la cárcel: "Quise matar a Cristina por la situación del país"

Durante la entrevista en el programa de Gustavo Sylvestre, Sabag Montiel afirmó que la situación del país fue la principal razón por la que intentó asesinar a la expresidenta y que, aunque el arma estaba cargada, el tiro no salió. Además, aseguró que habían plantado balas y drogas en su casa para difamarlo.

Sabag Montiel - CFK - Uliarte

El acusado manifestó que, en el momento del ataque, estaba nervioso por la cantidad de gente que se había acercado a saludar a la vicepresidenta en Recoleta y que no se arrepiente de lo que hizo.

Además señaló que el arma que utilizó “estaba cargada” y que “tiró (sic) del gatillo”, pero “el tiro no salió”.

“Tenía cinco balas el arma. Después me plantaron balas en mi casa que no tenía. Pusieron droga diciendo que era un drogadicto. Están defenestrando, dando una imagen, inflando más de lo que soy, cuando yo no soy todo lo que dicen ser”, afirmó.

disparo cristina VIDEO.mp4

Antes de la entrevista, Sabag Montiel envió una carta al fiscal Diego Luciani, que no tiene intervención en el caso que lo implica, en la que le pidió que otros jueces intervengan en su causa. En la carta, acusó a Cristina Kirchner y a la jueza María Eugenia Capuchetti de secuestrarlo y de sobornar al padre de su pareja para que nadie lo vea.