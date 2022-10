"Saben quién soy, me pueden buscar": el miedo sigue latente a días del nuevo juicio

Es así que la jueza Leticia Lorenzo dio por anulado el proceso y el Ministerio Público Fiscal inició una investigación de oficio para dar con el autor de dicho mensaje, investigación sobre la que aún no se tienen noticias.

En ese marco, además, se dispusieron las fechas para el nuevo debate y se realizó un nuevo sorteo de jurados.

La audiencia de este miércoles fue el último filtro que pueden aplicar las partes para asegurarse de que lleguen a juicio 16 miembros (12 titulares y 4 suplentes, con hombres y mujeres en partes iguales) que cuenten con la mayor objetividad posible para analizar la prueba.

Durante la jornada, varios de los candidatos presentaron motivos para recibir su excusación: entre el cuidado de hijos pequeños que no se puede delegar a nadie más, impedimentos de comprensión o físicos para permanecer sentados por muchas horas, y también largas distancias de sus domicilios con la capital provincial donde transcurre el juicio.

Entre ellos, otras dos personas quedaron descartadas al admitir uno de ellos que conocía a Gustavo Chianese (acusado como entregador de la víctima) y otro cuyo hijo solía ir al colegio con Agostina.

Al menos dos personas, además, expresaron que no se sentían cómodos teniendo que emitir juicio sobre otra persona y otros dos opinaron que las trabajadoras sexuales merecían ser violentadas, por lo que también quedaron fuera de los 16 finales.

selección jurado juicio agostina gisfman

En general, las partes coincidieron en casi todas las recusaciones con causa. Uno de los puntos en los que la defensa fue enfática fue en saber si los candidatos tenían conocimiento de detalles del caso a través de medios de comunicación, a lo que varios de ellos admitieron estar informados. Ante la pregunta de si entonces alguno había ya formado su opinión en base a la información difundida, uno de los postulantes confesó que sí, pero se negó a entrar en detalles.

"No tengo por qué decirla, ya saben quién soy, me pueden buscar", expresó ante los presentes, momento en que el juez técnico Luis Giorgetti se apresuró en manifestarle que su seguridad estaba garantizada y se discutiría en otra instancia. No obstante, queda en evidencia que la situación ocurrida en el primer juicio y el temor que generó no escapa a los nuevos miembros.

Sobre dos candidatos a jurado se dio un debate por desacuerdo entre la fiscalía y los defensores; sobre la participación de una mujer víctima de violencia de género (que finalmente fue admitida por pedido del fiscal Agustín García) y por la participación de un hombre que temía perder su trabajo al faltar tantos días y llevando sólo dos meses contratado (a quien se terminó descartando por un vínculo familiar de su empleador con la fiscalía).

Para las 13, las partes dieron por finalizados sus interrogatorios y el juez Giorgetti informó la lista final de los 12 miembros titulares y 4 suplentes que analizarán la prueba del nuevo juicio que comenzará el próximo martes 11.

seleccion jurado juicio agostina gisfman

El caso

Cabe recordar que para la parte acusatoria, el femicidio de Agostina tuvo lugar el 14 de mayo de 2021 cerca de las 20. Ese día, Juan Carlos Monsalve -tras lograr tomar contacto con ella a través de Gustavo Chianese-, pasó a buscar a la joven con quien previamente había tenido encuentros sexuales en una Chevrolet Tracker alquilada, como parte del plan que ideó para cumplir con la condición de su esposa Ana María Perales, quien herida tras descubrir la infidelidad, exigió que se le infligiera un daño a Agostina para retomar la relación que tenían.

La trasladó hasta un basural en la zona de meseta de Centenario, ahí junto a su sobrino Enzo Monsalve y su empleado Maximiliano Zapata la mató de al menos dos puñaladas. Luego, quemaron su cuerpo, que fue hallado al día siguiente por una persona que buscaba basura.