Sabrina Rojas reveló por qué no volvió con el Tucu López

Sabrina Rojas viene teniendo uno de los meses más cargados de su vida. Hace pocas semanas se supo que la actriz se había separado del Tucu López, con quien incluso había llegado a decir previamente que quería tener un hijo. Luego de que en los últimos días empezaron a circular rumores de una posible reconciliación, la mediática habló y explicó qué es lo que pasa actualmente en su vida amorosa.

Es que Sabrina Rojas estuvo como invitada del programa de Tomás Dente, por lo que la pregunta sobre si se había reconciliado con el Tucu López no tardó en llegar. “A veces parece que me hago la misteriosa, pero te soy sincera: no puedo decir que me reconcilié porque tampoco sucedió. Estamos en una cosa muy de probar. Vamos y venimos”, admitió.

Embed “Si yo digo ‘me reconcilié’ y en dos semanas me separo, no puedo estar diciendo ‘me separé’, entonces es mejor guardarse y ver qué pasa”, aclaró Sabrina Rojas antes de agregar: “A mí me pasó que cuando lo conocí al Tucu me preguntaban si estábamos juntos o no, y nos estábamos divirtiendo”.