Salaburu lanzó su campaña para ser intendenta de Neuquén

La actual diputada y ahora candidata de la lista 67 remarcó que “este proyecto lo venimos construyendo desde hace años" y subrayó que "es el mismo" dado que "nosotros y nosotras no cambiamos de vereda y no vendimos ninguna convicción”. Y agregó: “esta, la nuestra, es la única propuesta que va a llevar dignidad, porque va a hacer realidad la dignidad para todos y todas las neuquinas. Vamos a militar y a conseguir votos, para que cada barrio sea el centro”.

salaburu rioseco acto

Por su parte, Urrutia dijo que “siempre pusimos gente adelante nuestro que pensamos que nos iban a representar, y la verdad que cuando vivís una realidad que no son los barrios, cuando no se te llueve la casilla, cuando no te cuesta un montón llegar a tu casa, cuando no sufrís porque a tus pibes le faltan los útiles, vos no podes representar al pueblo”. Y agregó: “sabemos que si nosotros no nos metemos desde adentro para poder cambiar, nunca nos van a dar el lugar”.

La referente social remarcó la importancia de las y los trabajadores de la economía popular: “somos los albañiles que arreglamos las casas, los jardineros que cortamos el pasto, las que vendemos en las ferias, las que cosemos la ropa, somos esas, las que no nos ven y estamos siempre y sólo nos ven en las campañas electorales, por eso, esta vez nos presentamos; esta vez nadie nos bajó y esta vez vamos a ganar”.

A su turno, Rioseco celebró que se presenten a elecciones candidatos y candidatas que representan a los sectores populares. Remarcó la necesidad de trabajar para que en la ciudad de Neuquén haya menos distancia entre la pobreza y la riqueza. Calificó como “vergonzoso que haya tomas en Neuquén porque si hay algo que sobra en la Patagonia, es tierra. Y la tierra es un problema de Estado y la tierra tiene que ser para las familias más allá de las clases sociales. Esto no es problema del negocio inmobiliario, es un problema de justicia social y de una distribución equitativa de la renta".

De esta forma, el candidato a gobernador insistió en la propuesta para “discutir la renta petrolera porque las y los neuquinos tienen que saber que de cada 100 dólares que se sacan de petróleo en la cuenca, 12 quedan en la provincia, y 88 se llevan las petroleras”.