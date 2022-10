Salidas transitorias para un hombre condenado por violar a su sobrina

En un principio, el representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a la realización de la audiencia, debido a que la víctima del caso no se encontraba presente ni tampoco estaba representada por la querella. Luego, ante la decisión del tribunal de realizar de todos modos la audiencia, el fiscal jefe manifestó que al condenado se le realizó una pericia psiquiátrica que dio como diagnóstico que tiene un “trastorno parafílico, pedofílico, no reducido al incesto”, por lo que requirió que no se lo beneficie con la posibilidad de obtener las salidas transitorias.