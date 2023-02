Salió de la Fiesta de la Confluencia y le robaron el auto: "Se me vino el mundo abajo"

"Pude conseguir entradas para ir a ver a No Te Va Gustar y Las Pastillas del Abuelo con mi pareja. Pasamos una noche re linda, y cuando volvimos por el auto no estaba. El mundo se me vino abajo. Desde los 18 años que ahorraba para comprármelo. Pude hacerlo con mucho esfuerzo, también de mi familia. Y perderlo de esta manera es muy feo", contó Michael, la víctima, un joven bombero voluntario de Centenario.