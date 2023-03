Salió a trabajar y ladrones se le metieron en la casa

Los robos en el barrio Altos de Alberdi en Plottier no son nuevos, pero hasta hace unos meses en su gran mayoría consistían en la sustracción de materiales de construcción, ya que la mayoría de la viviendas aún no estaban terminadas. Si bien todavía no son muchas las personas que viven en el lugar, de a poco los inmuebles se fueron habitando y ahora los ladrones comenzaron a diversificar los golpes. Gonzalo, un vecino del lugar, sufrió este lunes por la mañana, un robo que le dejó una desagradable sensación. "Es horrible, tengo una bronca", expresón.