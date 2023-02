Salir a jugar al fútbol sin presión

Este año la Nueva Liga Lifune resolvió modificar esta situación, por lo tanto primera, reserva, quinta y sexta división de los clubes sumarán los puntos en una tabla general para determinar los ascensos o descensos. En tanto, el bloque menor, compuesto por séptima, octava, novena y décima competirán pero no determinarán ascensos o descensos.

Uno puede observar que muchos chicos integran un equipo por el solo hecho de jugar, de compartir este hermosos deporte junto a otros compañeros, y no dimensionan lo que significa descender de categoría, que no debería ser un drama. Alguna vez un técnico de formativas me dijo que no puede tener la misma presión un chico de 11 años que un jugador formado y adulto.