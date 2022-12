Salud desmintió a ATE: "Las ambulancias están operativas"

El gremio ATE denunció que el hospital de máxima complejidad de la provincia contaba con una sola ambulancia operativa para cubrir emergencias y realizar traslados. Sin embargo, el director general de Administración en Salud Pública, Cesar Zancarinni, aseveró que eso no es cierto. "El hospital cuenta con siete unidades que están operativas. Hay tres que están en reparación, pero estamos trabajando en eso, y no es verdad que no tenemos los fondos. Incluso trabajamos con talleres que nos facilitan cuenta corriente", expresó.