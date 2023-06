San Juan: la Corte inhabilitó la candidatura de Sergio Uñac

Por su parte el propio Uñac le había reclamado este miércoles celeridad a la Corte. El gobernador sanjuanino se quejó de que el máximo tribunal hubiera suspendido las elecciones “48 horas” antes del comienzo de la veda electoral y ahora demorara “semanas” en pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

La decisión de la Corte no sorprendió a Uñac, que había denunciado un “atentado” contra la Constitución provincial y la violación de “todo principio básico de federalismo”. El gobernador afirmó: “Una provincia y un país no pueden funcionar si no se respetan sus instituciones”, pero aclaró: “Acataré lo que la Justicia disponga”.

Por otra parte, esta resolución del máximo tribunal contra la candidatura de Uñac genera fuertes inquietudes en el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, que quiere ir por su octavo mandato. La oposición impugnó la aspiración del gobernador peronista, con advertencias de que vulnera la Constitución Nacional.