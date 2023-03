Sandra Rodríguez: "Carlos fue a una movilización y jamás volvió"

"Señores jueces, por primera vez tengo la oportunidad de expresarme ante un tribunal y hablo en la voz de mis dos hijas, Camila y Ariadna, también en la voz de Carlos. Les hablo como víctimas de aquel 4 de abril, pero también fui testigo de lo que sucedió por haber mantenido comunicación directa por celular con Carlos. Los dos no podíamos ir, estábamos muy cansados del no diálogo en la definición de ese conflicto salarial. Carlos me dijo 'espero que nos escuchen esta vez después de esto, sino el lunes vuelvo a trabajar', pero nunca volvió", describió Rodríguez ante los presentes.

La mujer relató sus comunicaciones con Fuentealba y destacó la última, cuando el docente le dijo que ya estaban volviendo a Neuquén. "Así fue como en un instante nos arrebataron la vida de un ser querido. Las víctimas, los testigos, los sobrevivientes, tenemos la necesidad de justicia, por lo tanto tenemos el derecho. Así comenzó una lucha titánica, jurídica, para que esto jamás vuelva a ocurrir", expresó.

"Pasaron 16 años preguntándonos muchas cosas. No nos bastó por la dimensión y crueldad de ese día condenar al autor material, cuando fue más que claro que no actuó solo, no era el caso de un demente", destacó Rodríguez, quien además se preguntó "¿por qué los persiguieron, por qué no frenaron el operativo? Carlos y el resto de los maestros se estaban retirando".

Con la voz entrecortada, la compañera de Fuentealba reclamó justicia completa y, en ese sentido, marcó que el ex gobernador Jorge Sobisch dijo públicamente que era el "responsable político y que lo volvería hacer". "En voz de todos los que vieron morir a Carlos en la ruta, en nombre de los que temieron morir ese día, por sus familias que creyeron que podían haber muerto sus familiares, pido justicia, por los que hemos sufrido, por los que fuimos dañados, tenemos todos una herida social y debe ser reparada", concluyó.