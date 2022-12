Sanmartinense permanecerá detenido por violar, agredir y amenazar a su ex

A pesar de los reiterados pedidos de su defensor, un hombre de San Martín de los Andes permanecerá detenido por violar, agredir y amenazar a su ex pareja. Esa es la acusación que la fiscalía persigue en su contra y por la cual pretende que siga detenido hasta el juicio para proteger a la víctima.

Los hechos por los que se encuentra acusado el violento son dos. El primero de ellos ocurrió el 22 de septiembre cerca de las 21, cuando se presentó y entró a la casa de su ex pareja para allí violarla en un contexto de violencia de género previo que caracterizaba la relación.

Por este motivo, la denuncia de la víctima motivó la formulación de cargos en su contra y también la imposición de una prisión preventiva para proteger a la mujer. El hombre quedó entonces acusado como autor de los delitos de lesiones leves, amenazas agravadas por uso de arma y abuso sexual con acceso carnal, todo agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

La defensa del hombre se opuso a la medida y solicitó la revisión y reemplazo de la preventiva por una de menor entidad. No obstante, a inicios de noviembre la preventiva fue ratificada y esta semana nuevamente, por pedido de la asistente letrada de la fiscalía, Inés Gerez.

Gerez requirió que se cumpla el plazo estipulado inicialmente para la medida -de cuatro meses- y lo fundó en el riesgo de entorpecimiento, con el objetivo de resguardar la integridad de la mujer víctima del caso.

En este sentido la asistente letrada argumentó que la defensa puede o no estar de acuerdo con la resolución, pero que no entiende "cuál sería la circunstancia nueva para morigerar la prisión preventiva. No existen nuevas circunstancias que hagan cambiar los motivos por los cuales se dictó la prisión preventiva en la audiencia de formulación de cargos”. La funcionaria concluyó mencionando que “fue un resolutorio motivado, acorde a la ley”.

Luego de un cuarto intermedio, el tribunal revisor a cargo de la audiencia resolvió por unanimidad confirmar la prisión preventiva del imputado hasta la audiencia de control de acusación, tal como lo requirió la fiscalía.