Sapag apuntó a Figueroa y su sector: "Rompieron la historia del MPN"

El ex gobernador de la provincia y actual presidente de la Convención del Movimiento Popular Neuquino, Jorge Sapag, se refirió en muy duros términos a Rolando Figueroa y el sector que representa. Dijo que estos ya no pertenecen al partido, que el proyecto que pretenden para la provincia lo decidirán en Buenos Aires y que son los consagrados candidatos del MPN los que defenderán a Neuquén “del avance centralista” de la Capital Federal.

“Ellos (por el sector de Figueroa) quieren sostener el ropaje del MPN porque ven que nuestro partido está instalado pero que quede claro: son extrapartidarios, no son más del MPN”.

Aseguró que el único espacio político que está preparado “para salir a la cancha” desde el punto de vista electoral es el oficialismo provincial, indicó que la fecha de elecciones aún no está decidida y que él no participará como candidato a legislador nacional.

- ¿Cómo quedó el MPN después del portazo de Rolando Figueroa?

- El Movimiento Popular Neuquino tiene 61 años de historia, es un partido fuerte que está instalado en la provincia en cada rincón y tiene a todos sus candidatos consagrados. El domingo pasado terminaron las internas, participaron 30 mil personas en 26 localidades en una elección voluntaria dentro de la línea Azul. Y Marcos Koopmann y Ana Pechen quedaron consagrados por el portazo que pegan dirigentes que deciden enfrentar al MPN desde otros espacios políticos. Corre por ellos está decisión, pero nosotros notamos a un MPN muy firme, un partido que ha tenido la responsabilidad de gobernar la provincia desde la pobreza estructural en el año 62-63 a partir de las carencias y el olvido del país, y se ha enfrentado siempre con los partidos nacionales. Yo analizo que no es un portazo al MPN, a mi o a Omar Gutiérrez, a Koopmann o a Pechen, el portazo es a 100 mil afiliados de un partido que tiene historia, banderas y trayectoria. Y además de ese portazo están las tratativas con los partidos nacionales.

- ¿Y cómo analiza lo que sucedió?

- El MPN nace en 1961 por la construcción que hicieron hombres y mujeres de la provincia para tomar las riendas y que éstas no estuvieran más dirigidas desde Buenos Aires. Me parece que recorrer el camino inverso de dar el portazo para ir a buscar en Buenos Aires quien toma las decisiones es lo opuesto al MPN. Y lo otro que analizo es que buscan alianzas en contra del Movimiento Popular Neuquino, no a favor de un programa para la provincia de Neuquén. Nuestro partido defiende a Neuquén del avance centralista y nos vamos poner firmes y sin claudicaciones ante cualquier avasallamiento que se pretenda desde la Capital Federal.

- El cuestionamiento que hace Figueroa y sus seguidores es hacia la conducción del partido y no a la pertenencia al MPN. ¿Qué tiene para responder a eso?

- Hay un principio de identidad en la lógica que dice que no se puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Ellos quieren sostener el ropaje del MPN porque ven que el MPN está instalado pero que quede claro que son extrapartidarios, no son más del MPN.

ON - MPN Figueroa (8).jpg Omar Novoa

- ¿Y no hay vuelta atrás en esto?

- No, porque el MPN ya tiene consagrada su fórmula y todos los candidatos a concejales e intendentes de las 57 localidades de la provincia. Esto es una competencia hacia el 2023 y nosotros vamos a defender nuestro sello con mucha pertenencia y un claro concepto de la autenticidad y de la coherencia. Y también de la pertenencia, que es el principio de identidad y no contradicción. Le pegaron el portazo a 100 mil compañeros y dirigentes que los acompañaron a todos ellos para llegar a los cargos que ocuparon durante 20, 25 o 30 años. Entonces, difícilmente puedan presentarse ante la sociedad no perteneciendo al MPN y al mismo tiempo perteneciendo. Y nosotros vamos a defender nuestra identidad de cara a la gente frente a las próximas elecciones del 2023.

- Todavía no está conformado el escenario electoral pero da la sensación que hay una fragmentación en el arco opositor. ¿Esto favorece al MPN?

- Estamos acostumbrados a competir contra partidos y contra alianzas, lo hicimos en el 73 contra el Frejuli, donde Neuquén fue la única provincia donde el Frejuli no ganó, y en 2007, sin ir más lejos, me tocó enfrentar a la Concertación K de radicales y peronistas y en 2011 fue igual. Cerramos filas con el sector Azul y Blanco de Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci, así que estamos trabajando de cara a las elecciones con mucha fortaleza. A los que pegaron el portazo los invitamos a que participen de la interna, como es natural en un partido si hay diferencias. Pero decidieron romper esa historia e irse a enfrentar al MPN. Esto tiene que quedar muy claro. Ellos no representan al MPN por más que lo quieren dibujar o simular.

- ¿Cuándo serán las elecciones?

- A esta altura tendrá que ser de marzo a octubre, legalmente debemos llamar 100 días antes. Pero es una decisión que no está tomada.

- ¿Y cuándo entiende que deberían ser?

- Lo estamos analizando y oportunamente se va a dar a conocer. No quiero prejuzgar sobre un tema que hay que decidirlo en equipo.

+E Jorge Sapag con pres.mp4

- ¿Va a depender del andar de la campaña de Marcos Koopmann?

- No necesariamente. Hay varias voluntades de quienes manifiestan en la provincia querer ser candidatos a gobernador. Y el MPN va a esperar qué deciden también los demás partidos. Pero el único que está hoy preparado para salir a la cancha es el MPN. Lo que ocurrió en las internas con un 30% de votos voluntarios significa que estamos pidiendo que no se nos subestime. Somos un partido con historia.

- ¿Existe la posibilidad de que usted compita a nivel nacional con una candidatura a legislador?

- Las elecciones cuando coinciden con las presidenciales no son sencillas para el MPN e iremos a competir pero yo ya he dicho que los cargos no están en mi horizonte, sino en estar comprometido con la provincia y las familias neuquinas.