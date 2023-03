Sapag dice que el MPN gana por más de 10 puntos

Y ahí nomás aclaró que "no me gusta hacer campaña con encuestas porque los que hacen campañas con encuestas muchas veces las manejan en forma intencional".

No obstante, entró en algunos detalles del panorama que surge de las encuestas que hace el MPN. "Nosotros como Movimiento Popular Neuquino tenemos gran consideración por la ley de los tercios que me enseñó mi padre para la vida no para la política: me decía que siempre en la vida me va a acompañar un tercio de la gente que me va a querer, un tercio nunca me va a querer y el otro tercio está allí y depende de cómo me maneje", dijo.

Y agregó para completar la idea: "Si trasladamos esto a la vida ciudadana, la vida republicana de la provincia de Neuquén, el MPN tiene un tercio de adherentes muy firmes, que apoya de forma encomiable y realmente nos entusiasma y nos llena de orgullo. Luego, el otro tercio que nunca nos quiso o que no nos quiere se distribuye entre varias opciones. Hay seis opciones más la opción del voto en blanco y la opción de no ir a votar, que es la que toma generalmente el 20 por ciento del padrón. Así que nosotros estamos muy firmes con nuestro piso y vemos que a los demás partidos les cuesta llegar al 20 por ciento. Nosotros estamos muy bien, nos sentimos muy reconfortados por el apoyo popular y tenemos nuestras encuestas, que las hacemos todas las semanas, así que en ese sentido estamos muy tranquilos".

A renglón seguido, el dirigente afinó el análisis de los sondeos: "Nosotros estamos por encima del 30 por ciento, a los demás partidos les va a costar llegar ahí desde el 15, 18 o 20 por ciento que tienen. Yo no hago alarde ni quiero ser soberbio. El piso nuestro es de hoy, cuando se han ido algunos dirigentes que ya no forman parte del Movimiento Popular Neuquino".

Sobre la situación de Figueroa en el MPN luego de lanzarse a una campaña en contra del partido dijo que "al presentarse por otro partido tiene una caída automática de la afiliación".

Según Sapag, en el último medio año el partido provincial fortaleció sus bases con una masiva campaña de afiliación. "El MPN afilió a 12 mil personas nuevas desde julio del año pasado. Tenemos más de cien mil afiliados. Entonces, que se vayan dos o tres dirigentes al MPN no le afecta. Ya se han ido otros dirigentes en su momento, como (Jorge) Sobisch. El MPN es muy sólido, ha ganado las 13 elecciones para gobernador desde el año 62. Esta es la elección número 14 y todos le quieren ganar al invicto, todos le quieren ganar a Scaloni".