Sauzal Bonito, la polémica por los temblores y los sismógrafos

En paralelo, investigaciones científicas sostienen que el fracking produce sismos. Holanda, Inglaterra y Francia prohibieron la actividad por este motivo. Grosso explicó en CNN Radio Roca que "Estados Unidos y Alberta en Canadá, las cuencas más grandes de este tipo, tienen cantidades de sismos. Un geólogo no puede desconocer estas investigaciones".

"En esos lugares, ellos decidieron dar el paso siguiente que es la regulación. Como Estado dijeron: fracturá, pero si hacés temblar a todo un pueblo, te voy a pedir explicaciones sobre cuánto estás inyectando, a qué presión y en un momento te voy a decir frená hasta que yo te diga. Está bien lo de gas y petróleo para todos, pero a qué costo", enfatizó el geólogo.

Verónica Bonacchi es periodista y realizó una investigación en el corazón de Sauzal Bonito. En diálogo con CNN Radio Roca resaltó que esas empresas de países que prohibieron la actividad están explotando acá . "Nosotros permitimos lo que en otros países está prohibido. A favor de las empresas acá podríamos decir que no están rompiendo la ley porque no existe una regulación para que frenen la actividad si hay un sismo".

En consonancia con esto, Grosso remarcó que "no hay legislación ambiental que lo contemple, si bien hay en otras temáticas como el tratamiento de residuos o de aguas residuales, en esto no. Lo que sí está claro es que la postura del Estado ha sido en un principio negar la relación y hoy ya como no pueden hacerlo, la postura es omitir hablar del tema".

La formación Vaca Muerta consolida su horizonte productivo. Más de 400 sismos se registraron desde la llegada del fracking a Vaca Muerta.

De la paz a vivir "con el corazón en la boca"

La tranquilidad de Sauzal Bonito quedó atrás. Allí sus 350 habitantes se van a dormir cada noche sin saber qué pasará. Es que desde que se instaló la actividad en la zona, han padecido la rotura de sus viviendas y el temor de los temblores. "A mí la sensación que me da es que no le importan a nadie, ellos lo dicen. No tienen como frenar esto. Es una zona de sacrificio. Si uno compara 350 vidas con lo que tienen enfrente, que es el petróleo y el gas. Obviamente, los gobiernos qué van a preferir. Es así de crudo lo que ocurre" , reflexionó Bonacchi.

Pese a no reconocer todavía la vinculación entre los sismos y el fracking, el Gobierno dispuso una psicóloga que brinda asistencia a 30 vecinos del lugar. "Hay que ponerse en la piel de esa gente que se levanta o se va a dormir y no sabe si su casa va a temblar, si se le va a caer una pared al hijo. Viven con miedo, con el corazón en la boca", aseguró Bonacchi.

Desde el primer sismo registrado en 2015, el Gobierno construyó 3 viviendas antisísmicas de unas 50 prometidas el 27 de mayo del 2022.

Para Grosso, son un paso necesario, pero recordó que "el gobernador Omar Gutiérrez anunció las viviendas en silencio total y absoluto. Nadie le pidió explicaciones de por qué va a tener que destinar recursos a construir viviendas de ese tipo en un lugar donde no hay registros históricos de que haya temblado. Es una medida que mejora la calidad de vida, pero necesitamos como Estado reconocer que es lo que originó eso para poder asignar reales responsabilidades civiles".

Los sismos más grandes que se registraron en la zona de Vaca Muerta fueron de 5,1, 4.7 y 4.3 de magnitud en la escala de Richter. "Uno registrado el 7 de marzo generó una deformación superficial, levantó el terreno entre 3 o 4 centímetros. Cuando nosotros analizamos no son sismos que tengan una magnitud gigantesca, pero son tan superficiales que su intensidad es muy elevada y que pueden cambiar la cotidianidad de un pueblo", manifestó Grosso.

Los sismógrafos sirven para medir los temblores. El gobierno neuquino prometió 16 para medir la relación directa, hasta ahora se han colocado ocho. "El Inpres (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) dice que hasta que no haya 16 yo no puedo establecer la dirección directa, mientras tanto sigue pasando el tiempo, se sigue moviendo", sostuvo Bonacchi.

Para Grosso, ocho sismógrafos son suficientes para medir la calidad de los eventos sísmicos, pero remarcó que en el año 2020 las empresas petroleras ya tenían instalados veinte. Además, en el año 2016, el Instituto Volponi a la cabeza del geofísico Sebastián Correa Otto, instaló una red de 14 sismógrafos móviles a pedido de empresas petroleras.

"No hay ninguna sola operación de fracking que no se realice con equipos para ir midiendo, ellos saben perfectamente lo que hacen y van monitoreando segundo a segundo. No hay una operación que no esté protocolizada y los sismógrafos ya están", concluyó Grosso.