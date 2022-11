Scaloni habló del futuro de Messi en la Selección tras Qatar 2022: ¿Sigue?

Para comenzar, el conductor de la Scaloneta afirmó que están intentando que algunos futbolistas importantes del plantel no disputen el último partido de sus respectivos clubes, considerando lo sucedido con Giovani Lo Celso: “Hay trabajo con los clubes, por las amistades que podemos tener con algunas personas con las que compartimos equipo o jugamos allí. Pero es difícil. Algunos pelean por pasar de fase, otros para eludir el descenso. No es fácil. Haremos fuerza para que esta última semana el que no esté en óptimas condiciones no juegue el partido”.