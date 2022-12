Scaloni: la historia secreta con Messi antes del Mundial y la emoción al recordar a Maradona

"Lio me miró y me dijo: Qué importa, seguimos, porque seguramente nos va bien, y sino no pasa nada", recordó el entrenador. "En ese momento sentía que la gente estaba esperando muchísimo de nosotros. Tenía que descargarme con él y contarle lo que sentía, y con su respuesta me di cuenta que se estaba haciendo algo bien", contó.

Luego el entrenador recordó a Diego Maradona. "Ahora me acuerdo que no está Maradona, sino pensás que está acá. Por suerte pudimos ganar esta copa que la merecíamos. Si hubiera estado (Maradona) en la cancha sería el primer hincha. Ojala haya disfrutado", agregó.

Visiblemente emocionado el DT agradeció a su padres y su familia. "En mi caso, yo se que mi papá me estaba viendo, creo que sí, y mi mamá, ellos me pidieron nunca bajar los brazos, a no ir en contra de nadie y a darle para adelante siempre. Tuve la suerte de estar acá y soy un agradecido", dijo el entrenador sin poder contener el llanto.

Scaloni agradeció también a los jugadores y a sus colaboradores por la obtención de la copa del mundo en una entrevista junto con uno de sus hijos.

Conferencia de prensa de Scaloni, emocionado

Scaloni dijo que el partido fue una locura. "Me queda el mal sabor de boca de haber hecho un gran partido y no tener la suerte de cerrarlo. Hicimos un gran encuentro, lo tendríamos que haber cerrado antes. La sensación ahora es la mejor, la verdad que no estaba en los planes ser campeón del mundo, pero lo somos. Fuimos justos vencedores", sostuvo.

"Tendríamos que haberlo ganado en los 90 y en la prórroga, pero destacó el espíritu de este equipo de no darse por vencido a pesar de los palos de Francia y el empate, aún sin haberlo merecido", agregó.

"Estos jugadores juegan para la gente, se brindaron al máximo y consiguieron el título porque entendieron lo que había que hacer adentro de la cancha, aunque la manera de salir campeón no es lo importante, fuimos campeones merecidamente", dijo Scaloni.

Consultado sobre el futuro de Lionel Messi, el entrenador dijo que el capitán se merece el derecho de elegir si quiere seguir jugando o no y si quiere estar en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por último, el DT dijo que todo el equipo viajará al país en las próximas horas para celebrar con la gente en el país. "Me vale con que la gente esté contenta, es solo un partido de fútbol y los problemas van a seguir estando, pero para Argentina es algo más y disfruten esto porque somos un poquito más felices", concluyó.

El DT entró así en la historia grande del fútbol argentino como el tercer entrenador en conseguir una copa del mundo, junto a César Luis Menotti, campeón en 1978 en Argentina, y Carlos Salvador Bilardo, quien alzó el trofeo con Diego Maradona en México 1986.