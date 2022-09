Schpoliansky advirtió que la inflación seguirá alta porque Massa no tiene un plan

El secretario de Finanzas del gobierno de Mariano Gaido, Fernando Schpoliansky, advirtió que la inflación seguirá alta porque el gobierno nacional no tiene un plan para evitarlo. Cuestionó que el ministro de Economía, Sergio Massa, no tenga entre las prioridades el diseño e implementación de una planificación ideada para frenar la corrida inflacionaria. Consideró que la inflación trastoca todas las variables de la economía, con lo cual complica la planificación local.

"La inflación no cede, seguramente vamos a tener índices elevados. No vemos una retracción de los precios en los alimentos, la vestimenta y los productos esenciales", dijo mientras delinea el nivel de incremento en los tributos municipales para el año que viene, que debe presentar antes del 31 de octubre en el Concejo Deliberante.

El jefe de las finanzas municipales no tiene expectativas de una desaceleración inflacionaria en lo inmediato. "La inflación no cede, cuando empezó el año nadie podía pensar que iba a llegar a los niveles en los que está", dijo al explicar por qué se agrandó del cinco al 12 por ciento el aumento salarial para los trabajadores municipales que se pautó en las paritarias anuales para este mes.

Para el funcionario municipal, es poco menos que una utopía cumplir la meta inflacionaria que fijó el gobierno nacional en el Presupuesto 2023: el 60 por ciento anual. "Es complicado bajar 30 puntos la inflación de un año para otro sin un plan de shock", sostuvo.

"No hay un plan antiinflacionario, hay algunas medidas aisladas, pero no una planificación antiinflacionaria, por lo menos por ahora", puntualizó en una entrevista con la FM Capital.

"El ministro Massa no ha dicho nada sobre el tema, está más bien concentrado en las reservas del Banco Central, las importaciones y en ver cómo establece un valor del dólar para algunas exportaciones, pero de inflación no dice nada. Es un tema que pareciera que no se habla", agregó.

Al final remató: "La inflación afecta a todas las variables de la economía del país, no sólo a los salarios. Presiona sobre las tasas de interés y sobre los mercados financiero y de capitales. Bueno, hay que ocuparse de la inflación y, me parece, que el gobierno nacional no lo está haciendo".

La aceleración inflación más allá de todas las previsiones complica el diseño de los instrumentos de recaudación de los municipios. Los aumentos de tasas y canones comunales se estipulan de acuerdo a las estimación de la inflación anual. Entonces quedan obsoletas las cuentas cuando el IPC aumenta muy por encima de las previsiones.