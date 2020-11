Schwartzman: del "jugué horrible" a rezarle a Nadal para ir a Londres

Al perder ante el tenista ruso, Schwartzman debe esperar que Carreño no conquiste el título en el certamen que se juega en el Palais Omnisports de París.

En caso de poder lograr el objetivo, sería el primer argentino en clasificar desde 2013, cuando Juan Martín del Potro fue el representante nacional en el torneo que cierre el año con los mejores jugadores de la temporada y que fue ganado en 2005 por David Nalbandian, en una recordada final ante Roger Federer a cinco sets que llevó al cordobés a la gloria, y eso que había sido suplente y entró al torneo a último momento por la baja de otro jugador.

Para el Masters de Londres ya tienen asegurado un lugar el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal, el austríaco Dominic Thiem, el ruso Daniil Medvedev, el griego Stéfanos Tsitsipás, el alemán Alexandre Zverev y el ruso Andrey Rublev.

"Daniil ha jugado muy bien, todo el mundo sabe de lo que es capaz. Por mi parte, creo que no he hecho nada bien, son cosas que pasan. Es decepcionante. Llegué a este partido jugando bien, con buenas semanas, pero no me salió nada, es muy decepcionante. Sé que he cometido muchos errores, no he sido sólido, no me he defendido bien, ha sido un partido horrible", señaló con autocrítica el Peque al cabo del encuentro.