Scioli hizo las paces

Mirtha Legrand y Daniel Scioli terminaron el 2016 enfrentados -y casi en Tribunales- por la denuncia que Silvestre hizo en el programa de la diva, donde acusó al ex candidato a presidente de haber sido el amante de su ex esposa, la actriz Verónica Vieyra, desde que ella tenía 13 años (tildándolo así de pedófilo). Con un nuevo año en marcha, la conductora y el político decidieron limar asperezas e hicieron las paces en Mar del Plata.

La Chiqui y Daniel se cruzaron, sin querer, en el Hotel Hermitage y, como todo un caballero, el ex gobernador se acercó a la mesa donde cenaba Mirtha para saludarla. Si bien Scioli se negó a dar declaraciones sobre su reencuentro con la diva, ella no se guardó nada y contó: “Le pregunté si estaba enojado y me dijo que jamás podría enojarse conmigo, que nos conocemos desde hace muchos años... La relación mejoró, pero eso no quiere decir que venga a almorzar al programa. No hay que forzar las cosas”.

A darle tiempo: Con su relación mejorada, la Chiqui aún duda de que vaya a su programa.

Ya no oculta a Gisela

Además de arreglar su relación con la diva de los almuerzos, el ex de Karina Rabolini se animó a mostrarse por primera vez en público por las calles de La Feliz con su nueva novia, la modelo Gisela Berger.

Los visitantes del balneario se sorprendieron con la escena y muchos la relacionaron con el primer movimiento de su campaña política de cara a las próximas elecciones.

Sin embargo, ambos se mostraron descontracturados y hasta ella brindó detalles de su visita a la costa bonaerense: “Mar del Plata está muy linda. Fuimos al teatro a ver a Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti. Nosotros estamos muy tranquilos”.