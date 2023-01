Se agudiza el conflicto y casi no hay colectivos en Neuquén

"La única responsable es la empresa, que no nos está proporcionando la herramienta fundamental para salir a trabajar. Sería un suicidio salir con 27 coches cuando sabemos que en la ciudad necesitás 120 o 130 coches para estar más o menos bien" , lanzó el gremialista en diálogo con LU5. "No se puede transportar la cantidad de gente que se mueve en Neuquén con esa cantidad", subrayó.

Ramal 14 vidrios rotos

El problema de la falta de colectivos desembocó este lunes en el enojo y la violencia por parte de los pasajeros contra los choferes. Dos trabajadores fueron amenazados con armas de fuego en el barrio Cuenca XV, mientras que otro colectivo fue apedreado por el mismo motivo.

Ceballos explicó que la ausencia de vehículos se debe a problemas mecánicos que se registran diariamente, cuya reparación no es garantizada por la empresa. "Tienen todo embalado, herramientas no hay. Si tuvieran una mínima intención de decir 'vamos a traer herramientas'... pero no hay, y los coches están destrozados", indicó Ceballos y confirmó que "los coches no van a salir, no va a haber hoy, no sé si mañana tampoco".

Por su lado, la Municipalidad de Neuquén aseguró que el conflicto será trasladado a la subsecretaría de Trabajo donde harán un pedido de conciliación obligatoria y adjudicó el problema a la etapa de "transición" que se vive actualmente. Según el contrato, Autobuses Neuquén debe prestar el servicio hasta el 31 de enero y, un día después, serán las empresas KoKo y Expreso Tigre Iguazú las que estarán al frente del sistema público de transporte.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, dijo en LU5 que hasta el pasado viernes "estaba funcionando el taller mecánico, con reparaciones, cambios y mantenimiento" y que eran 54 las unidades que circulaban en las calles, situación que esta semana se vio modificada -según su versión- por los trámites que están realizando los trabajadores en las nuevas empresas. "Desde el viernes no hay mecánica porque los choferes se están presentando en las nuevas empresas, por el psicofísico. Hay distintas versiones por las cuales no estarían cumpliendo esos objetivos, de tener esas unidades a punto", argumentó.

En relación con los problemas mecánicos, el funcionario municipal señaló que "se resuelven con la mano de obra de taller", por lo que "la idea es ver cómo se recupera el parque móvil y poder brindar rápidamente el servicio a los vecinos".