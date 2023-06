Se cansaron de convivir con un ladrón y lo agarraron a las piñas

En la mañana de este miércoles el ladrón regresaba en taxi de notificarse de la causa judicial en la que quedó implicado tras el robo a la heladería, el cual quedó filmado en las cámaras de seguridad, y al llegar a la casa que habita no quiso pagar el pasaje. En ese momento la bronca estalló entre los vecinos del lugar que no lo quieren más en el barrio y no dudaron en enfrentarlo, decididos a lincharlo.