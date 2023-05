Se cayó Instagram: usuarios de todo el mundo reportaron fallas

Instagram fallas

Al detectar las fallas los usuarios se dirigieron a otra red social, Twitter para escribir acerca del error y comprobar si es un problema de ellos o si se trata de un defecto global.

"Soy el único que no le anda Instagram", "reinicié como 10 veces el celular porque Instagram no me anda y era por los servidores", "A mí nomás no me anda Instagram o estamos todos en la misma?", "Yo apagando y prendiendo todo pensando que no tenía internet, pero no anda Instagram", fueron algunos de los posteos realizados en torno a los desperfectos en el sistema.

Luego de comprobar que se trata de una caída en toda la aplicación, los usuarios más ingeniosos comienzan a crear memes sobre la situación.

"Solo vine a confirmar si se había caído Instagram o me habían hackeado mi cuenta", posteó uno. "Entrando a Twitter para ver si se ha caído Instagram o si es mi móvil", escribió otro usuario. Ambas publicaciones fueron acompañadas con imágenes que le aportan humor a la situación.

Meme Instagram caído