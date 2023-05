Se cayó en un pozo, su empresa no lo apoyó y ahora le reclama a YPF

Pirona indicó que tuvo un accidente el pasado 27 de junio de 2022 en un complejo de pernocte para el personal que tenía la empresa Ribeiro, que presta servicios a YPF, en mantenimiento de locaciones, armado de bodegas y anclajes. El operario indicó que esa noche, alrededor de las 20, se cayó a un pozo, que era una suerte de zanjeo abierto para la colocación de servicios de agua, gas y cloacas, en el predio.

"La instalación no estaba habilitada, se llamaba Neu 10 y ahora les sacaron el cartel ,que está en el Parque Industrial de Añelo. Ahí hacíamos noche para ir a trabajar. La ART dice que ese complejo no estaba habilitado y que no me puede cubrir el accidente", sostuvo el petrolero, oriundo de Cipolletti.

Petrolero accidente_01.jpeg Adrián Pirona tiene 42 años y trabaja en Ribeiro, una contratista de YPF. tuvo un accidente en junio de 2022 en una locación no habilitada.

Pirona tiene 42 años y es Licenciado en Seguridad e Higiene y reclama que la operadora readecue en tareas para que vuelva a cobrar el sueldo, que no percibe desde febrero, según indicó a este diario.

"Ese día del accidente tuvo los ligamentos cruzados y una fractura en la espalda, el tema es que cuando activamos el rol y llamamos a la ART termina diciendo que nos es un accidente de trabajo y no me dieron cobertura", explicó el trabajador.

Dijo que la compañía Ribeiro, que tiene instalaciones en la localidad de 25 de Mayo, provincia de la Pampa, no se comunicó con él para asistirlo, es por eso que acude a la operadora.

"Por la obra social no cubre la rehabilitación, la empresa en ningún momento me dio un apoyo ni ayuda. Llevo ya casi 400 mil pesos sacados de mi bolsillo. En este momento estoy en reserva de puesto, hace cinco meses que no cobro", concluyó.