Se confirmó el primer romance de la temporada: Esteban Prol y a una famosa actriz

"Está confirmadísimo. Ella me lo confirmó después de que se ganó el premio a ‘Mejor bailarina’ en los Premios Carlos”, confirmó el periodista cordobés Jorge Elena.

Añadiendo más detalles sobre su conversación con la bailarina, Elena sumó: "Allí me dijo que es una temporada hermosa. Por un lado, con este premio y por otro lado en el amor y ahí le pregunté si efectivamente estaba saliendo con Prol y me lo confirmó. ´Estoy muy enamorada y estamos muy bien', me dijo".

“Así que, de esta manera, podemos confirmar el romance de los artistas que están haciendo teatro en Villa Carlos Paz”, cerró el periodista confirmando la información.

De esa forma, la bailarina le comentó al periodista sobre lo bien que le ha ido en lo profesional y en el amor durante este verano. Por un lado, cabe destacar que, para las obras de teatro, en general, ha sido un año muy bueno, con buenos números y cubriendo la taquilla que se esperaba. Y por el otro, por esta relación sentimental que se acaba de confirmar.

Tras varios rumores, finalmente se confirmó el romance entre ambos y ella misma expresó que está “muy enamorada”.

2.JPG

Veremos si antes del cierre de la temporada de verano 2023, podemos llegar a conocer alguna nueva pareja.