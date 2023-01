Se definen candidatos para intendente de Neuquén capital

Hasta el momento sólo están definidos dos: Mariano Gaido , que irá por su reelección como jefe comunal en representación del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Y el ex funcionario quiroguista José Luis Artaza , que se postulará por el partido libertario que lleva a Carlos Eguía como candidato a gobernador.

A su vez, en el caso de Ramón Rioseco, que relanzó su candidatura a gobernador con apoyo del peronismo (Ayelén Gutiérrez será su compañera de fórmula), trascendieron tres nombres: el de la diputada provincial Lorena Parrilli y dos dirigentes del peronismo como Daniel Figueroa (impulsado por Darío Martínez) y Sergio Mayorga, con apoyo de Marcelo Zúñiga.

Del lado de Juntos por el Cambio, que llevará como fórmula a la gobernación a Pablo Cervi y Jorge Taylor, se barajan dos opciones para la ciudad. Una es la de la presidenta de la CC-ARI, Valeria Todero, y la otra la del ex concejal Sebastián Gamarra.

La izquierda, por su parte, se encuentra en plena negociación de candidaturas y de plazos de alternancia de las bancas que pueda llegar a conseguir en las próximas elecciones pero se sabe de la intención de parte del PO de que patricia Jure sea la candidata a gobernadora, mientras que desde el PTS pretenderán imponer a Angélica Lagunas como postulante a intendenta de la ciudad.

El que no se sabe aún si participará como candidato a gobernador es el ex mandatario Jorge Sobisch. De hacerlo, se presentará por el partido que nivel nacional conduce Miguel Ángel Pichetto, y tiene en carpeta como posible postulante para la ciudad al ex presidente de CALF, Carlos Ciapponi.