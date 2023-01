Debido a las condiciones climáticas que atraviesa la región patagónica y la peligrosidad de los incendios forestales la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tránsito, Transporte y Protección Civil de la Municipalidad de Villa La Angostura reiteró la importancia de respetar los espacios donde no está habilitado realizar fogatas . conjuntamente, Se informó que el personal se encuentra desactivando 5 fogones por día.

En este marco, desde el Municipio se pusieron en marcha cuadrillas para fiscalizar la realización de fogones y acampes en lugares no habilitados, quienes están desactivando un promedio de cinco fogones por día . Es por ello que, recordaron que está terminantemente prohibido hacer fuego y/o acampar en lugares no habilitados.

Se desactivan 5 fogones por día en lugares no habilitados.jpg

Listado sitios habilitados:

Camping Lago Correntoso

Camping Puerto Elma

Camping Unquehue Área de acampe

UBA Área de acampe UNCuyo

Camping Osa Mayor

Área de acampe diurno sede Náutica Club Andino Villa La Angostura.

A este respecto, las autoridades de Parques Nacionales explicaron que para apagar un fogón solo se debe usar "mucha agua", ya que la tierra solo sofoca el fuego y puede reanimarlo para que vuelva a prenderse. Luego de ello, para estar seguros de que no quede caliente, se debe acercar la mano a la ceniza y no percibir calor, caso contrario se necesita más agua hasta que esto no ocurra.

Se desactivan 5 fogones por día en lugares no habilitados (2).jpg

Las zonas no habilitadas son: playas, senderos y montañas, allí no está permitido hacer fuego de ninguna manera. Además, explicaron que las colillas de cigarrillos deben apagarse con agua, nunca dejarlas tiradas en el suelo, y regresar siempre con todos los residuos.

Por último solicitaron que, ante el avistaje de una columna de humo se debe llamar urgente a los teléfonos de emergencia de cada localidad y Parque Nacional.