Se divorció a los 99 años y desde entonces es feliz: "Ya no tengo taquicardia"

"Antes de divorciarme, me estaba enfermando. Tenía taquicardia, hipertensión y me sentía muy, muy mal todo el día ", explicó durante la entrevista.

Desde su divorcio, Mauricio empezó a disfrutar de la compañía de sus hijos y de toda la gente que lo conoce, y se siente mucho mejor física y emocionalmente. "A los dos o tres meses, se me pasaron todos los males. Se terminó la hipertensión, se me terminó la taquicardia ", dijo.

Cuando se le preguntó sobre su secreto para vivir tantos años, Mauricio explicó que la clave es tener amor por la gente y no guardar rencor. Citó un poema que dice "cultivo una rosa blanca, en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca".

También compartió que mantiene su memoria ejercitándola a través de la lectura y la ayuda de la tecnología moderna, como agrandar la letra en su celular o computadora.