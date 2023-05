Se fue a dedo hasta Plaza Huincul por su pequeño hijo enfermo

El lunes a las 3 de la madrugada, el pequeño Noa tuvo que ser derivado de urgencia desde la guardia de Añelo hasta el Sanatorio de Plaza Huincul en una ambulancia, junto a su madre. Desesperado, su padre hizo dedo en la ruta para estar con ellos. No lo cubría el seguro para ser trasladado en la unidad sanitaria.

"Lo encontré agotado, la tos no le paraba. Lo llevé a la guardia, estuve dos horas con él, y el personal de salud buscó lugar para mi nene en Plaza Huincul", recordó Vanesa Liliana Cea.

Sin recursos para trasladarse, su esposo Esequiel -con "s"- Alberto Garay no esperó un colectivo. Así nomás salió a la ruta y llegó hasta Plaza Huincul a dedo. El conductor de una camioneta que presta servicios particulares tuvo el gesto amable de acercarlo.

Al llegar al sanatorio, no había sitio para él, y durmió en la sala de espera. Pero ya está ubicado en una habitación con su esposa y su pequeño, quien todavía requiere de asistencia respiratoria y está medicado para salir de la neumonía que lo aqueja.

Liliana recordó que el año pasado ya había tenido un principio de neumonía, además de la patología de base que tiene. Es que Noa es un niño con epilepsia. Cuando estaba por nacer, su madre tuvo una cesárea con presión alta, lo que le provocó algunos problemas de salud. Tanto es así que está medicado y cada tanto tienen que viajar hasta la capital neuquina para que en el hospital Castro Rendón lo controlen.

Por la neumonía, Noa está un poco mejor que el jueves. Por momentos satura bien de oxígeno, y vuelve a caer. Y tiene muchísima tos. "Esto es día a día", dijo su madre.

Noa ayuda 02.jpg

En diálogo con LMNeuquén, comentó que no despega de su hijo. "Ni salgo. Su padre recibe las cosas y vuelve con nosotros", agregó la mujer. No su único hijo. En Añelo quedaron sus hijas de 18 y 19 años a cargo del nene de 9 en una precaria casilla que no tiene gas natural. Se calefaccionan con leña, algo que sí o sí van a tener que evitar cuando regresen con Noa. "Es lo peor para una neumonía. Necesito conseguir un calefactor de garrafa", expresó Vanesa.

La situación de esta familia es por demás crítica porque Esequiel está sin trabajo. Aunque tiene cobertura social por tres meses más.

Su esposa reveló que sobreviven con las asignaciones universales de sus hijos y algunas changas que realizan. Así, hasta que el papá de Noa pueda volver a reinsertarse en el mundo laboral.

Era operador y ayudante general de base de despacho de arena en una empresa petrolera de Añelo. Hace un tiempo se quedó sin trabajo, por lo que dijo fue un problema "político-sindical". Tenía todas las expectativas de volver a conseguir tras las elecciones provinciales. Sin embargo, un hombre apodado El Turco sepultó sus ilusiones y le cerraron las puertas del gremio.

"Lo que puedan colaboración es bienvenido. De urgencia necesitamos ropa de abrigo para el chiquito y ropa para nosotros", dijo la mujer. La gente también puede colaborar con pañales, frazadas, alimentos y artículos de higiene. Cualquier ayuda se agradece.

Pueden contactar a la familia a través del número telefónico 299-4558521.