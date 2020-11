"Se fue el acomodado"

“Se va el acomodado”, disparó. “Quiero agradecer a LaFlia. Acá crecí y este año me regaló el cariño de la gente, que lo hice yo solo. Eso no me lo va a quitar nadie. Ni Charlotte ni nadie”, sostuvo.

Se sacó un peso de encima

Horas después, Lizardo brindó una nota y aseguró: “Fue un alivio irme, si seguía todo iba a ser tomado en duda. También estar en una competencia y hacer lo que no sabía era un peso para mí”.

“Me voy tranquilo, sabiendo que todo lo que conseguí fue por mi esfuerzo. No me puedo hacer cargo de las pavadas que dicen los otros”, lanzó. Al ser consultado sobre si está enojado con la Charlotte, replicó: “No puntualmente con ella porque no fue la única. Sí me da pena irme y que se haya puesto en duda mi trabajo. Me quedo con cariño de la gente”, remarcó.