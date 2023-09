Se hicieron pasar por la "seño" del Jardín y estafaron a una mamá

Todo empezó alrededor de las 10:00 cuando quiso enviar un mensaje y se dio cuenta que no tenía acceso a la aplicación. Después, comenzaron a llamarla para avisarle que desde su cuenta estaban pidiendo dinero a sus contactos, a modo de favor y con la promesa de devolución, y enviando un CBU para que le transfieran dinero en su nombre.

“Llamé a Claro, me dijeron que instale y desinstale la aplicación pero no pasó nada. Todo siguió igual y yo sin acceso a mi cuenta”, señaló la docente a LM Cipolletti. Lamentablemente, una mamá del Jardín en el que trabaja Romina, cayó en la trampa de los estafadores y les transfirió una suma cercana a los 80.000 pesos, dinero que no podrá recuperar.