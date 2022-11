Se les incendió la casa, se quedaron con lo puesto y piden ayuda

El fuego se propagó a una velocidad sorprendente, por lo que tuvieron que apurarse a salir de la casa, ya que sus vidas corrían peligro. “Se quedaron con lo puesto, como estaban tuvieron que salir de la casa. El que peor la pasó porque inhaló mucho humo cuando fue a buscar a mi abuela, ahora le duele mucho la garganta y le afectó a la voz”, explicó.

Casa incendiada Colonia Nueva Esperanza

En pocos minutos se consumió todo lo que tenían, pero lograron salir todos a salvo. “Lo importante es que no hubo que lamentar heridos. Los vecinos salieron a ayudarnos, pero tampoco había tanta agua, así que fuimos a donde los camiones municipales cargan agua a pedirles ayuda”, contó Ángela.

Los trabajadores municipales no lo dudaron y acudieron a contribuir con el agua que tenían en las cisternas, ya que se encontraban en un día de reparto, esto se debe a que en el sector no cuentan con agua potable. “Los bomberos tardaron más de media hora en venir. Cuando llegaron ya habíamos podido controlar bastante el fuego, entre los vecinos y los camioneros, pero ya no quedaba nada”, señaló.

Casa incendiada (1).jpg

Debido a las pérdidas totales, los siete integrantes de la familia, entre ellos un pequeño de 3 años y una adolescente, se quedaron sin nada. Es por ello que apelan a la solidaridad de las personas que puedan colaborar con ropa y calzado.

“Si alguien nos puede donar materia de construcción se lo agradecemos mucho porque tenemos que volver a levantar la casa de cero”, aseveró. El teléfono para los interesados en colaborar es 29963297326.