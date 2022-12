Se levantaron todos los cortes en rutas y puentes

Las medidas de fuerza se llevaron adelante por segundo día consecutivo en todo el país y los reclamos estuvieron vinculados al programa nacional Potenciar Trabajo. Ayer, el pedido fue el depósito del dinero para los 1.3 millones de beneficiarios. Si bien el cobro de los haberes se efectivizó, durante este miércoles los reclamos apuntaron a otras preocupaciones.

Se trata de las organizaciones Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), SOMOS, Movimiento Evita, CETEP, CCC, Frente Darío Santillán y MTE. Reclamaron el pago en tiempo y forma del salario social; que no se desvincule el ingreso del Potenciar Trabajo del salario Mínimo, Vital y Móvil; que se garantice el aguinaldo para los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, y la entrega en tiempo, forma y calidad de los alimentos.

La referente de la UTEP, Soledad Urrutia, afirmó en declaraciones a LU5 que todavía no está resuelto el pago del aguinaldo, al tiempo que quieren evitar que se desvincule el programa Potenciar Trabajo del salario mínimo, vital y móvil que “se ganó con la lucha en el 2017”.

Por otro lado, la referente se mostró de acuerdo con la decisión de depurar los padrones. “Nos parece bien, pero no es la forma de pagarle el sueldo a los trabajadores de la economía popular que trabajan en cooperativas y centros comunitarios, menos en esta época del año, porque son los que la vienen sufriendo, los que no tienen un laburo fijo”, aseguró e indicó que “ayer la justicia dictaminó que esté depositado, pero si la justicia tiene que dictaminarlo, no sabemos qué va a pasar en enero”.