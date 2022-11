Se levantó el corte de ATE en Vaca Muerta: ¿Qué dijo el intendente?

"No puedo opinar porque es un tema que no conozco. Acá el tema es con cuánta eficiencia atendemos al vecino que está enfermo. Lo demás, para mí, pagando el sueldo en tiempo y forma es de segunda instancia. Se crearon una serie de temas que no le sirven a la comunidad y los problemas debemos resolverlos dentro de la institución. Nos hemos ofrecido que nos acerquen el listado de las demandas", indicó el jefe comunal, consultado por FM municipal de San Patricio del Chañar.