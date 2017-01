Se llevó el premio mayor

Desde que separó de Leonardo Fariña en 2011 (el complicado divorcio finalizó recién en 2015), a Karina Jelinek no se le conoció ningún novio hasta la aparición de Alberto Czernikowski -el joven funcionario de 27 años que es muy cercano a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal-, quien confirmó que está iniciando una relación con la modelo. “Conocí a una chica de las más lindas de Argentina. Estar con Karina Jelinek es el sueño del pibe”, sentenció muy orgulloso.

“La conocí en una heladería y me tiré el lance hace unos días, cuando festejábamos Navidad”, reveló el político en diálogo con Roberto Funes Ugarte en su ciclo Coteva Coteva, que se emite por Radio Uno, haciéndoles frente a los rumores que lo acusan de estar con Jelinek para impulsar su carrera en la política, y agregó que aún se siguen conociendo: “Encontré a una persona sensacional y nos seguimos conociendo de a poco”.

Tan rápido va la relación que la semana pasada aparecieron fotos de ellos dos a los besos y tomados de la mano, mientras disfrutaban de un lujoso hotel de Punta del Este.

Larga soltería: A la modelo no se le conoció ningún novio formal desde su separación de Fariña.

Van rápido: Se conocieron en Navidad y ya vacacionaron juntos en Punta del Este.

Otro blooper

Si bien aún la morocha no hizo declaraciones sobre su flamante noviazgo, se difundió un audio sobre una invitación del funcionario a la modelo para hacer un viaje en avión.

En la grabación se la escucha a Karina dando sus condiciones para viajar junto a Czernikowski a uno de los asistentes del político, las cuales, lejos de generar preocupación para su pretendiente, sólo dan risa.

“Ah listo, Santi. Una cosa, Santi, ¿el avión es a turbina o son los que tienen ventiladores? Porque los que tienen ventiladores me dan miedo. Me gustan los que tienen turbina que parezcan una flecha, te lo digo porque he volado mucho y me gustan los que tiene turbina, se mueven menos”, argumentaba la morocha.