"Se masturba a cualquier hora": el drama en una plaza del Oeste Neuquino

"Una cosa es contarlo y otra cosa verlo, es impresionante. Se masturba a cualquier hora y con cualquier cosa. Hace sus necesidades en un árbol y los chicos no pueden ir a jugar porque está con los pantalones abajo. Realmente no sé qué están esperando las autoridades que suceda. Es terrible lo que hace y estamos con miedo", expresó Rosana Gómez, una vecina.

"Ya le quemaron un colchón cuando el padre de una nena que llevó a jugar a la plaza lo vio masturbarse delante de la menor. El joven desapareció porque de tonto no tiene nada. Consiguió otro colchón y volvió a instalarse. Es terrible lo que hace. Directamente no se puede pasar por la plaza, y yo no sé lo que puede pasar ahora que los chicos arrancan las clases y van caminando solitos a la escuela. Hay una escuela de fútbol cerca que también presentó quejas, pero no pasa nada", comentó la mujer, en diálogo con LMNeuquén.