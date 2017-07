"Se perdió la invitación"

“Mi invitación a la boda se perdió en alguna parte, pero mi actitud hacia Messi no va a cambiar por esto. Es un buen deportista y una excelente persona”, expresó Maradona en declaraciones al sitio ruso Sovetsky Sports.

Aunque no estuvo en la lista de invitados, el Diez aseguró que no le guarda rencor a la Pulga. “Él sabe cuánto lo amo. Lo felicito”, amplió el ex entrenador de Messi y la Selección en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Auténtico Diego: “Mi invitación a la boda se perdió en alguna parte”, dijo el Diez, y le deseó lo mejor.

Ni Guardiola

Maradona no fue el único técnico que no recibió la invitación a la boda. A él se le sumaron Valverde, actual DT del Barcelona, Gerardo Martino y Luis Enrique. El dato que más llamó la atención fue que tampoco Pep Guardiola estuvo en el casamiento. El español fue fundamental en la explosión futbolística de Messi en el club catalán.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se casaron el viernes en Rosario luego de una década de amor. Después de la unión civil, celebraron con una megafiesta en el casino City Center que tuvo 260 invitados.

Abel Pintos fue la sorpresa en la ceremonia civil al cantar “Sin principio ni final”, el tema preferido de la novia.

Un amor eterno que se lleva en la piel

Antonela publicó una foto en las redes que muestra una nueva expresión del amor: en la postal se ven los tatuajes que se hicieron con la fecha de la boda XXX-VI-XVII (30-6-17), que se observa en los dedos anulares, donde llevan las alianzas.