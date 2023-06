Se plantó: qué decidió Nicole Neumann en medio de su nueva pelea con Cubero

Las peleas entre Nicole Neumann y Fabián Cubero son una historia que no parece tener un fin cercano. Desde que se separaron, la modelo y el ex futbolista pelearon por muchos temas, inclusive sus hijos. Sin embargo, todo parece haber empeorado desde que Indiana, la mayor de sus hijas, tuvo un conflicto con su madre y decidió vivir con Poroto. Algo que habría hecho que Nicole tomara una fuerte decisión.

Es que al parecer la modelo se cansó que todas sus peleas se vuelvan tan mediáticas, a tal punto que al parecer decidió renunciar a Los 8 Escalones solo para que no la encuentren los cronistas no la encuentren al salir.

"Ella está muy contenta con el programa, está contenta con el lugar que le da Guido, el programa es un éxito. Además, es un programa donde tampoco se meten con lo personal, no hay polémicas. Pero, a raíz de esta nueva instancia judicial, que vienen hace mucho con Cubero, Nicole tomó la decisión de dar un paso al costado, para evitar enfrentar a las cámaras, para evitar que vayamos todos los días", reveló Maite Peñoñori en Intrusos.

"¿Deja un trabajo para que no le preguntemos? No lo puedo creer", preguntó sorprendida Flor de la V. "Si, es un tema que la tiene amargada, y tomó esta decisión de dar un paso al costado para no tener que enfrentar, cada vez que va a grabar, el tema mediático", explicó Maite.

"¿Con qué tiene que ver esto? Por lo que me dicen, hay una deuda de Nicole hacia Fabián de 15 mil dólares, que, por una cuestión de propiedades que tienen, debería pagarle Nicole a Fabián. Por el lado de Nicole sienten que hay una estrategia sistemática, por el lado de Fabián, para evitar pasar la cuota que tiene que pasarle", agregó la panelista.

Fabián Cubero y Nicole Neumann 1.jpg

"Incluso, sienten que lo de Indiana tiene más que ver con eso, como la nena vive con él, no le debería pasar", explicó Maite y agregó: "Desde el lado de Nicole sienten que es una batalla que siempre sigue habiendo un palo en la rueda, y que viene más por el lado de él".

"Lo que dicen sus círculos es que Nicole está cansada, harta de esta situación, no ve la hora de que se termine, no puede creer que después de tantos años no se llegue a un final. Siente ella que constantemente pasa algo, se termina una cosa y se abre otra. Del otro lado te dicen lo mismo, constantemente la señalan a ella como la mala de la película", sumó Flor de la V.