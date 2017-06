Se pudrió todavía más

Todo comenzó ayer, cuando el hijo de Carmen Barbieri escribió en su cuenta de Twitter: “Todo eso que sabías de amor. Borralo. Volvé a escribir”. Las horas pasaron y la bailarina no quiso desaprovechar la oportunidad de desquitarse con su ex novio, quien la traicionó al confesarle que tuvo un affaire con Flor Marcasoli cuando recién iniciaban su romance. “Todo eso que nunca supiste de amor y respeto. Anotá. Empezá a escribir”, sentenció.

Los chimenteros, que desde hace un año siguen los pasos de los campeones del “Bailando 2015”, compartieron en la misma red social los tuits, a los que Yanina Latorre, panelista de Los ángeles de la mañana, agregó: “Se pudrió todo”.

Laurita le respondió a su ex compañera y dejó entrever que en las últimas horas se enteró de nuevas infidelidades: “No, sólo que leer tantas cosas en silencio y seguir enterándome de otras me da mucha tristeza. Y a veces yo también me canso y contesto”.

Aparentemente, la ex de Fede Hoppe habría tenido muy en cuenta el rumor que hizo circular la ex GH, Yasmila Mendeguía, quien aseguró haber visto al actor besándose con una chica de pelo afro -en un momento se creyó que era Kate Rodríguez. Por otro lado, se le suma lo que contó Naiara Awada acerca de que se lo cruzó en una fiesta y que él mismo le pidió que no se fuera.

No hay vueltal: Por el momento, Laurita no tiene pensado perdonar al actor.

Los ve juntos: Su coach Matías Napp cree que ellos volverán a ser pareja cuando pase el tiempo.

Su coach apuesta al amor

Matías Napp, coach de Fede y Laurita en el “Bailando”, expresó que, según lo que ve en los ensayos, entre ellos aún hay amor y que van a volver a estar juntos.