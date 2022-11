"Se pueden arrepentir", la crítica de Vignolo y Macaya a la Scaloneta y a Messi

image.png

Incluso le apunto al 10. “Pases errados, impericia ante un adversario que nos dejó la mesa servida. La Argentina parece que no está preparada para esto, para capitalizar estas tendencias del adversario. El adversario es muy débil. No me gustó para nada la selección en el primer tiempo. Le faltó mayor movilidad a Messi, Argentina no tuvo decisión, se pueden arrepentir…”, tiró tajante Macaya y su compañero asentía...

Encima el segundo tiempo arrancó mal, llegó el empate de Arabia y Vignolo estalló "Qué horror lo que pasó en este inicio, habría que pedir minuto si fuera básquet...".

"La luz de esperanza argentina ahora es que Acuña ingrese y tire un centro que pueda derivar en un gol", acotó Marcelo Benedetto cuando el partido entraba en su tramo final.

"No me gusta esto Macaya", tiró Vignolo. "No me gustó nunca, en el primer tiempo tampoco más allá de que no corría riesgos", opinó el periodista que presenció 17 mundiales.

"No fue bien planificado el partido por el cuerpo técnico de Scaloni, Messi, Di María y el resto no respondieron", agregó Macaya.

¡Tranquilos, muchachos!