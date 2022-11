Se reactivó la causa contra el exintendente de La Matanza por abuso sexual

Rakauskas explicó que conoció a Espinoza por intermedio de su pareja Gustavo Cilia, un empresario vinculado al kirchnerismo que estuvo procesado por el Plan Qunita y que se dedica a los negocios inmobiliarios en la Patagonia. Finalmente la Justicia sobreseyó a Cilia en 2021.

Según la denunciante, "luego de una relación de seis años con mi expareja, me convocan a trabajar en el municipio. En el primer encuentro, Espinoza se le fueron los ojos y me mira los pechos, me pareció raro porque era el amigo de 20 años con mi expareja", recordó.

Y agregó que "el intendente, como era mi jefe, se autoinvitaba a mi casa, no sabía cómo decir que no", comentó. Según dijo en el programa, fueron tres cenas en privado con Espinoza y en la tercera habría sucedido el abuso. "Esa vez pasó lo que denuncié en la Justicia", detalló.

"Me empieza a seducir, me preguntó si fumaba porro, se empieza a desabrochar la camisa y me invitó a hacerle masajes lo que me negué. Al verlo que se sacaba la camisa, fue una pelea cuerpo a cuerpo, forcejeamos, le empecé a rogar que por favor no, me rompió la camisa y pasa lo que yo denuncié. Fue un abuso sexual, no es que fue un intento de violación, fue un abuso sin penetración, estaba bloqueada, no quería que siga, pero tenía su cuerpo encima mío, traté de que no me bajara el pantalón, en su intento me dejó todas marcadas las piernas", relató Rakauskas sobre aquel día.

La intendencia de La Matanza no quiso responder la requisitoria periodística, según indicó el programa de TV. Fuente judiciales aseguraron que la denuncia cobró fuerza luego de que, semanas atrás, la denunciante ratificara lo sucedido y presentara audios, fotos y pruebas de lo ocurrido en su domicilio.

Además, aseguraron que irán hasta las últimas consecuencias” y que están analizando el rol que tuvo el empresario Cilia como posible “entregador” de la modelo.